Polos UniCEU disponibilizam 495 vagas para curso gratuito a distância de Pedagogia

Onze polos da Universidade nos Centros Educacionais Unificados (UniCEU) estão com 495 vagas abertas para o curso superior gratuito de Licenciatura Plena em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica na modalidade à distância pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) a partir desta terça-feira (12), para o primeiro semestre de 2024.

O UniCEU é uma das melhores opções para quem busca uma graduação de qualidade, inclusiva e totalmente gratuita. O período de inscrição e envio de documentos vai até o dia 28 de dezembro.

São 45 vagas por polo, das quais 11 são reservadas para professores (as) da Educação Básica em efetivo exercício, 23 vagas são reservadas para estudantes de escolas públicas e 11 vagas são para ampla concorrência.

Os cursos são realizados à distância para formação inicial e continuada; comunitários; de graduação; de extensão e de pós-graduação. Eles são instituídos por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e também por Instituições de Ensino Superior (IES) que celebram parceria com a Prefeitura, como a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que oferta cursos de graduação em todos os polos.

A Rede UniCEU também desenvolve ações formativas para educadores, comunidade e estudantes para além dos cursos ofertados pelas Universidades parceiras. A agenda mensal inclui cursos, palestras, webinários, oficinas, seminários, encontros formativos, cursinhos pré-vestibulares e cursos de qualificação profissional, entre outros.

Inscreva-se aqui. (Link para um novo sítio)

Acesse aqui o edital para professores da rede pública. (Link para um novo sítio)

Acesse aqui o edital para estudantes de escolas públicas e para ampla concorrência. (Link para um novo sítio)

Relação de endereço dos Polos que oferecerão os cursos:

UniCEU Água Azul /UAB Cidade Tiradentes

Avenida dos Metalúrgicos, 1.262 – Cidade Tiradentes

UniCEU Vila Curuçá – UAB Jardim Mirangaia

Avenida Marechal Tito, 3.452 – Jardim Miragaia

UniCEU Pêra Marmelo – UAB Jardim Santa Lucrécia

Rua Pêra Marmelo, 226 – Jardim Santa Lucrécia

UniCEU Jardim Paulistano – UAB Jardim Paulistano

Rua Aparecida Do Taboado, s/n – Jardim Paulistano

UniCEU Aricanduva – UAB Jardim Santa Terezinha

Rua Olga Fabel Abarca, s/n – Jardim Santa Terezinha

UniCEU Parque Veredas – UAB Parque Veredas

Rua Daniel Muller, 347 – Parque Veredas

UniCEU Jaçanã – UAB Jardim Guapira

Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 – Jardim Guapira

UniCEU Quinta do Sol – UAB Vila Cisper

Avenida Luiz Imparato, 564 – Vila Cisper

UniCEU Campo Limpo – UAB Pirajussara

Avenida Carlos Lacerda, 678 – Jardim Pirajussara

UniCEU Jambeiro – UAB Jardim Moreno

Avenida José Pinheiro Borges, 60 – Guaianases – Jardim Moreno

UniCEU Cidade Dutra – UAB Interlagos

Avenida InterlagoS, 7.350 – Interlagos

Clique aqui e veja a relação e endereço de todos os Polos da Rede UniCEU.