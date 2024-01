Polos descentralizados da FFF abrem inscrições para diversas oficinas gratuitas

Os polos descentralizados da Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, estão com inscrições abertas para diversas oficinas gratuitas. Até 15 de fevereiro os interessados podem se inscrever pessoalmente nos polos, 17 em todo o município, levando apenas RG e comprovante de endereço. Os endereços dos locais de formação, que funcionam das 8h às 16h, podem ser conferidos no site da Florestan, no link https://florestan.org.br/app/.

As oficinas oferecidas são de Segurança de Portaria, Iniciação à Costura, Inclusão Digital, Técnicas em Vendas, Oriente-se (orientação pessoal e profissional), Libras, Rotinas Administrativas, Tranças/Cabelo Afro, Preparação para o Primeiro Emprego e Marido de Aluguel – formação para realizar pequenos reparos residenciais.

As formações são voltadas para moradores de Diadema maiores de 16 anos, mas cada oficina pode ter pré-requisitos específicos. A previsão é que as aulas tenham início em 19 de fevereiro e terminem dia 26 de abril. A Fundação Florestan Fernandes oferece certificados aos formados.

Para o diretor-presidente da autarquia, Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, com os polos a Florestan tem a possibilidade de democratizar ainda mais o acesso dos moradores a oficinas de qualidade. “Nosso desejo é que mais pessoas possam fazer essas formações, que podem, sim, mudar vidas na medida que oferecem novas opções profissionais e de geração de renda. Os polos atendem inclusive comunidades carentes, que mais precisam desse tipo de auxílio”, explica.

Mais informações sobre as oficinas pelo telefone 4053-2600 ou diretamente nos polos.

Qualidade certificada – A qualidade das formações oferecidas pela Fundação Florestan Fernandes foi confirmada pelo IndSat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), índice que mede a satisfação, pela população, de diversos serviços públicos. A autarquia obteve Grau de Excelência pela qualidade de suas instalações físicas e formações profissionalizantes.