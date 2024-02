Polos da Rede UniCEU têm vagas abertas para curso de graduação em Pedagogia

Cinco polos da Rede UniCeu da Prefeitura de São Paulo estão com 250 vagas abertas para curso de graduação em Licenciatura em Pedagogia (modalidade EAD) oferecida pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril.

As vagas são distribuídas em 5 polos, sendo 50 vagas por polo e o curso acontece no segundo semestre de 2024. A carga horária é de 3.600 horas, com duração de 4 anos. As atividades serão desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem e as atividades avaliativas serão realizadas de forma presencial nos polos de apoio.

As inscrições custam R$ 85,00 mas quem for dependente ou titular no CadÚnico poderão solicitar isenção entre às 8h do dia 26/02/2024 até às 23 horas e 59 minutos do dia 29/02/2024.

Inscreva-se aqui.

Acesse aqui o edital

Polos que oferecerão o curso:

UniCEU Vila Atlântica (Rua Cel. José Venâncio Dias, 840 – Vila Jaraguá)

UniCEU Parque São Carlos (Rua Clarear, 141 – Vila Jacuí)

UniCEU Meninos (Rua Barbinos, 111 – São João Climaco)

UniCEU Cidade Dutra (Av. Interlagos, 7350 – Interlagos)

UniCEU Parque Bristol (Rua Professor Artur Primavesi, s/n° – Parque Bristol)



Histórico

No município, os polos da Rede UniCEU foram implantados em 52 dos 58 Centros Educacionais Unificados (CEUs) equipamentos que são compostos por núcleos, unidades educacionais, espaços e territórios de natureza multidimensional, que potencializam a intersetorialidade das políticas públicas municipais por meio do fortalecimento das redes de proteção social e de ações intersecretariais articuladas voltadas ao desenvolvimento educacional, social, cultural, esportivo e tecnológico do território e da cidade natureza. Devido a uma configuração específica do território, um único Polo está localizado em uma Unidade Escolar – EMEF Prof. Gilberto Dupas, da DRE Freguesia/Brasilândia.