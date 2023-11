Polos da Anhembi Morumbi no ABC apoiam campanha “Florescer da Autoestima”

Educação e higiene são condições básicas para todo ser humano. Pensando nisso, os Polos de Ensino Digital da Universidade Anhembi Morumbi promoveram mais uma corrente de solidariedade que mobilizou mais de 4 mil estudantes em prol da ONG Ficar de Bem, que acolhe menores de idade vítimas de violência doméstica há mais de 30 anos.

A campanha “Florescer da Autoestima” durou quatro meses e contou com o apoio dos alunos, que arrecadaram itens de higiene. Foram inúmeros pacotes de sabonete, desodorante, escova e pasta de dente, absorvente, produtos para o cabelo, hastes flexíveis, além de algodão e lenço umedecido.

Essa ação faz parte de uma parceria entre a Universidade e a Ficar de Bem. De um lado, os alunos de Serviços Sociais conseguem estagiar no local, adquirem experiência na área profissional, além de atuar de forma humanitária. Por outro lado, funcionários, colaboradores e voluntários da ONG têm acesso a bolsas de estudo.

Depois da entrega dos produtos, a Anhembi Morumbi recebeu uma carta de agradecimento pela participação na ação solidária. “A Ficar de Bem ressaltou que sem nosso apoio não conseguiria alcançar os objetivos da campanha e oferecer o melhor aos acolhidos. Esse reconhecimento nos emociona, impulsiona e reforça a possibilidade de transformar o futuro em um lugar melhor para as próximas gerações”, diz Keiti Munari, gestora do Polos da Anhembi Morumbi no ABC Paulista.