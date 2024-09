Polo UAB de Diadema oferece 42 vagas para ensino de Química

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Diadema está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação em ensino de Química, ministrado pela Universidade Federal do ABC (UFABC). São 42 vagas oferecidas ao município para o curso de “Especialização em Formação Continuada: Ensino de Química”, com duração de dois anos.

As inscrições vão até o dia 2 de outubro e podem ser feitas no próprio site da UFABC.

O processo seletivo será feito pela própria UFABC, por meio de análise da documentação, considerando fatores como a área de formação e experiência, entre outros. O curso, bem como as inscrições, é totalmente gratuito e acontece na modalidade à distância (EAD), com encontros presenciais no Polo UAB de Diadema, que fica no Centro de Formação Carlos Kopcak. O público-alvo são professores graduados em exercício com atuação no Ensino Fundamental, nas áreas de Ciências ou Matemática, e no Ensino Médio ou Técnico, nas áreas de Química, Física, Matemática ou Biologia. O resultado final do processo seletivo será divulgado dia 14/11, a chamada para matrícula no dia 21/11, e as aulas começam no dia 8 de fevereiro de 2025.

O polo da UAB em Diadema existe desde 2009 e já formou 2.250 estudantes de 51 turmas em seus 26 cursos de nove instituições federais. O polo fica no Centro de Formação Carlos Kopcak, na Rua Manuel da Nóbrega, 155 – Centro. O telefone para informações é o 11 4056 1575.

Serviço:

Informações sobre o curso de especialização:

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public/curso/portal.jsf?id=4699392&lc=pt_BR&nivel=L

Inscrições pelo site: https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public/curso/noticias_desc.jsf?noticia=4749637&lc=pt_BR&id=4699392