Polo UAB de Diadema oferece 135 vagas para graduação na UNIVESP

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Diadema, que funciona no Centro de Formação Carlos Kopcak, está oferecendo 135 vagas para a cidade para graduação na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São nove opções de cursos, sendo 45 vagas por eixo, divididos da seguinte forma: Eixo Licenciatura (Letras, Matemática e Pedagogia); Eixo Computação (Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação); Eixo de Negócios e Produção (Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais).

As inscrições vão até 8 de abril. Ao se inscrever, os candidatos devem escolher um dos nove cursos. A seleção dos candidatos será por meio de Prova Objetiva com 56 questões e Prova de Redação, conforme definido no certame.

A UNIVESP é uma instituição de ensino superior pública que oferece cursos de graduação e pós-graduação na modalidade à distância. Fundada em 2012, tem como missão democratizar o acesso ao ensino superior de qualidade, atendendo a demanda por educação em todo o estado de São Paulo. No total, em 2024 estão sendo oferecidas 23 mil vagas distribuídas em mais de 400 polos de apoio espalhados por todo o Brasil.

O polo UAB Diadema fica no Centro de Formação Carlos Kopcak, na Rua Manoel da Nóbrega, 155, Centro. O telefone para mais informações é o 4051-5102.

Acesse o link para inscrição.