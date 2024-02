Polo de Empregabilidade Inclusiva Boa Vista oferece mais de 240 vagas de emprego para pessoas com deficiência

Na próxima segunda-feira (5), o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) Boa Vista, equipamento da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), realiza processo seletivo para 242 vagas destinadas a pessoas com deficiência. A ação é fruto de parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Ferraz de Vasconcelos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

As vagas são destinadas para pessoas com deficiência de todas as faixas etárias, com ou sem experiência, para atuar em uma grande rede atacadista que tem previsão de ser inaugurada ainda no primeiro semestre deste ano na zona norte da capital. Durante o ano de 2023, os 20 PEIs existentes no estado realizaram cerca de 4 mil atendimentos, resultando em 3,2 mil encaminhamentos para empresas e aproximadamente 800 inserções bem-sucedidas no mercado de trabalho.

Para o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, a parceria entre as secretarias reforça o compromisso desta gestão na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. “Juntos, estamos construindo um ambiente mais acessível e justo, onde todos tenham oportunidades de contribuir e prosperar”.

Para se candidatar, é necessário comparecer no endereço no PEI Boa Vista (Rua Boa Vista 170 – 2º Subsolo), na segunda-feira (5), a partir das 9h, com documentos pessoais e currículo atualizado. A unidade está locazada próximo à estação São Bento do Metrô, no centro da capital.

Serviço

Processo seletivo para vagas de emprego

Data: segunda-feira (5), a partir das 9h

Endereço: Rua Boa Vista 170 – 2º Subsolo, próximo ao metrô São Bento

Meu Emprego Inclusivo

Parceria entre as secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Econômico, o programa Meu Emprego Inclusivo promove o desenvolvimento profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Através da iniciativa, o Estado de São Paulo conta com 20 Polos de Empregabilidade Inclusiva.