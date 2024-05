Polo Cosmético de Diadema faz últimos acertos para participação na FCE Cosmetique

Nesta segunda-feira (27), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) reuniu-se com as 10 empresas que ocuparão o estande da Prefeitura durante a FCE Cosmetique, o maior encontro da indústria cosmética da América Latina, que acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de junho. Esse formato, de um estande que divulga a cidade e suas empresas, é uma criação do Polo Cosmético e já foi utilizado em feiras no ano passado, com grande sucesso.

“Estamos aqui fazendo os últimos acertos com as empresas expositoras, conversando sobre os horários, tirando dúvidas e conversando sobre o que será exposto na feira,” explicou Lúcia Bueno, da SEDET, coordenadora do Polo Cosmético. “São indústrias de equipamentos, laboratórios, matéria prima, embalagens, produto final, marcas próprias, representando toda a cadeia da indústria cosmética de Diadema. Este ano teremos um espaço maior, com 10 empresas, duas a mais que no ano passado. As empresas vão em busca de vendas, divulgação e networking, e a Prefeitura entra com o estande e todo o apoio logístico.”

As expositoras terão espaços próprios com energia elétrica, para apresentarem seus produtos e serviços; mesas para receber clientes e conversas sobre negócios e buffet que atenderá o estande todos os dias. A abertura será na próxima terça (4), às 10h30, na SP Expo.

Christiano Gomes da Silva, 33, é da área comercial do Laboratório Proquimo, que estará pela primeira vez na feira. O laboratório, que presta serviços de controle de qualidade para o setor farmacêutico, está começando a se aventurar pelo segmento cosmético. “Temos grandes expectativas de fechar novos negócios, pois esse é um setor que não explorávamos muito,” contou ele. “É muito bacana a Prefeitura apresentar as empresas da cidade e colocar um estande divulgando todo o polo, pois isso incentiva o empreendimento local, gerando mais empregos. E também mostra que a cidade acredita nas suas empresas.”