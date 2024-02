Polo Cosmético convida empresas para o Conselho Regional de Química e Vigilância Sanitária

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), por meio do Polo Cosmético, convida as indústrias e todas as empresas da cadeia de cosméticos de Diadema para participar de um café da manhã especial, com o Conselho Regional de Química – IV Região, em parceria com a Vigilância em Saúde de Diadema. O evento tem como objetivo abordar o tema “Abrangência da responsabilidade técnica” e apresentar o formulário simplificado de renovação da licença sanitária, através do Projeto de Lei nº 092/2023.

No evento, estarão presentes Andrea Mariano, Gerente de Fiscalização do CRQ-IV/SP, que trará sua expertise para discutir aspectos importantes relacionados à responsabilidade técnica, e Cristina Marins, Coordenadora da Vigilância em Saúde de Diadema, que irá compartilhar informações relevantes sobre a desburocratização do processo de renovação de licença sanitária e a corresponsabilidade do Responsável Técnico no controle do risco sanitário.

“Além de ser uma ótima oportunidade para adquirir conhecimentos atualizados e esclarecer dúvidas sobre o tema, será um momento ideal para fazer networking e estabelecer conexões com outros profissionais da área,” destacou a assessora da SEDET Lúcia Bueno, Coordenadora do Polo Cosmético.

O evento ocorrerá no dia 26 de Fevereiro de 2024, das 9h às 12h, no Auditório do Quarteirão da Saúde, localizado na Avenida Antônio Piranga, 700. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. É necessário inscrever-se previamente até o dia 21 de fevereiro de 2024, no link: https://forms.gle/VVUkE8L5QGe31nfK9

Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações, favor entrar em contato através do telefone 1199371-1187 ou pelo e-mail lucia.bueno@diadema.sp.gov.br