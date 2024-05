Polo Astronômico tem programação intensa nos próximos cinco finais de semana em Amparo

Junho é um dos meses do ano que mais favorece a observação do céu no Polo Astronômico, que fica em Amparo-SP, na região turística conhecida como Circuito das Águas Paulista. Serão ao todo, dez sessões nos cinco próximos sábados, sempre às 19h e às 21h15. A programação completa pode ser conferida no site oficial: www.poloastronomicoamparo.com.br.

O Polo Astronômico de Amparo faz a divulgação da astronomia graças aos equipamentos modernos que permitem aos visitantes a observação ampla e clara dos objetos celestes, aglomerações de estrelas, planetas, e da Lua, satélite natural da Terra. Destaque para o telescópio refletor de 650mm de abertura, considerado o maior em operação no Estado de São Paulo e do Brasil aberto para a visitação pública.

Para a temporada 2024, o complexo colocou em operação novos telescópios refletores e refratores para a observação dos astros, o que permite aos visitantes uma experiência mais completa.

Além disso, o espaço conta com um moderno Planetário Digital montado em ampla sala de projeções com domo de oito metros. O local é utilizado para simulações do céu estrelado e projeções hemisféricas com grau elevado de imersão.

O CÉU EM JUNHO

As sessões aos sábados começam com uma simulação no Planetário e com a contemplação do céu a olho nu. Nessas etapas da visita são reconhecidas as constelações visíveis nessa época do ano nos horários das sessões, como o Cruzeiro do Sul, Carina, Centauro, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Leão, dentre outras. A Via Láctea também aparece com destaque em junho.

Depois da observação a olho nu, vem a parte principal do programa que é a “viagem ao universo” por meio de telescópios. No atual período, as atenções se voltam para os objetos do céu profundo, como os aglomerados de estrelas e as nebulosas (nuvens de gás e poeira que existem no espaço).

Alguns desses objetos oferecem belas visões nos telescópios do Polo de Amparo. Merecem destaque o aglomerado Omega Centauri, que tem centenas de milhares de estrelas e encontra-se a cerca de 15 mil anos-luz de distância da Terra.

Outra atração é a grande Nebulosa Eta de Carina, que possui estrelas com tons de cor bem destacados. O “Caixinha de Joias” também é outro objeto que encanta os observadores durante o outono brasileiro. Outros objetos celestes também são observados, além da Lua, que quando aparece no céu do início da noite, é sempre observada nas sessões.

COMO VISITAR

Para visitar as instalações do Polo Astronômico, em Amparo, é necessário comprar o ingresso com antecedência por meio do site oficial (www.poloastronomicoamparo.com.br). Basta escolher a data, o horário e fazer a compra. O número de visitantes é limitado por sessão. O ingresso promocional custa R$ 56 (inteira) e R$ 40 (meia).

A entrada dá direito ao visitante de participar da simulação no Planetário, além da contemplação do céu a olho nu e a visita ao Observatório. Nas noites de céu nublado, a programação sofre alterações. Os ingressos não são vendidos no local.

PROGRAMAÇÃO EM JUNHO

Sessões Noturnas

Aos sábados, dias 1, 8, 15, 22 e 29 de junho

Horários:

19h (primeira sessão)

21h15 (segunda sessão)

Serviço

Polo Astronômico de Amparo-SP

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, Bairro do Sertãozinho Amparo-SP

Informações e ingressos – www.poloastronomicoamparo.com.br

Telefone – (19) 3326-8264

WhatsApp – (19) 9.9295-9586