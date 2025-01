Política externa de Trump representa ameaça econômica para o Brasil

A conjuntura econômica do Brasil se torna cada vez mais desafiadora, com o aumento das taxas de juros e da cotação do dólar, que podem levar o país a uma situação crítica. Especialistas alertam que esses fatores não apenas elevam o risco de recessão antes do fim do ano, mas também contribuem para um cenário inflacionário crescente. Embora a economia brasileira apresente maior robustez e diversificação em comparação com a crise de uma década atrás, a vulnerabilidade a choques externos permanece significativa.

Polarização política intensifica incertezas internas

No cenário político, as relações entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional podem se deteriorar, ampliando a possibilidade de surgimento de candidatos antissistema nas eleições de 2026. A polarização política já é uma realidade no país, e eventos recentes tendem a acirrar ainda mais esse clima.

Além dos desafios internos, o Brasil enfrenta pressões externas significativas. O relatório da Eurasia Group destaca que as relações bilaterais, especialmente com os Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump e Elon Musk, podem ser complicadas. Há expectativas de que Trump e sua equipe incentivem o Brasil a moderar suas ambições em relação à presidência dos BRICS, além de criticar decisões do Supremo Tribunal Federal que possam restringir redes sociais ou favorecer opositores políticos, como Jair Bolsonaro.

Embora esses atritos não sejam determinantes para os resultados eleitorais de 2026 — pois têm impacto limitado sobre o eleitorado médio — eles adicionam uma camada extra à já complexa polarização política no Brasil. Esse ambiente hostil dificulta um debate sério sobre questões cruciais para o futuro do país.

Oportunidades e desafios econômicos para 2025

No entanto, existem também oportunidades que podem ser exploradas. A nova guerra comercial entre Estados Unidos e China pode beneficiar as exportações brasileiras, embora os ganhos para o setor agrícola sejam menos promissores em comparação ao primeiro mandato de Trump. Além disso, a instabilidade institucional no México tem levado empresas a considerar o Brasil como uma alternativa viável. Para isso, é essencial que a economia brasileira se encontre em condições minimamente estáveis para permitir que o setor privado planeje seu futuro com segurança.

O ano de 2025 exigirá atenção redobrada por parte dos gestores públicos e da iniciativa privada. Em um cenário adverso, as consequências de um desequilíbrio estrutural nas contas públicas — agravado por gastos excessivos, emendas parlamentares e subsídios empresariais insustentáveis — podem ser severas, impactando diretamente a classe política e as perspectivas econômicas do país.