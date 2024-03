Política de inclusão social auxilia 81% dos aprovados nas Etecs

Os resultados do Relatório Socioeconômico, questionário elaborado pela Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), instituição responsável pelos processos seletivos do Centro Paula Souza (CPS), mostram que 81% dos alunos que conquistaram uma vaga no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) utilizaram o Sistema de Pontuação Acrescida.

A política de inclusão social concede bônus a estudantes afrodescendentes e a candidatos que tenham cursado a segunda etapa o Ensino Fundamental, ou equivalente, integralmente na rede pública. O benefício prevê ainda a somatória do acréscimo de notas a quem se enquadra nas duas situações.

O processo seletivo das Etecs para o primeiro semestre de 2024 contou com 277.975 inscritos. Foram aprovados 84.652 candidatos. Deste total, prevalece o equilíbrio entre o sexo feminino (51%) e o masculino (49%). Os ingressantes são em maioria jovens, com até 17 anos (66%) e idade entre 18 e 23 anos (15%).

Os dados indicam ainda que os novos ingressantes das Etecs declaram ter cursado integralmente o Ensino Fundamental (de 5ª a 8ª série), em instituição pública (77%), ser afrodescendentes (31%) e ter renda familiar mensal entre zero e cinco salários-mínimos (80%), sendo o montante de até três salários-mínimos correspondente a 49%.

Os candidatos aprovados no Vestibulinho também estão de olho nas oportunidades que o mercado de trabalho oferece a quem tem qualificação. A melhora no desempenho profissional (24%), o interesse em uma área de atuação específica (17%), as possibilidades de vagas de emprego em determinados setores (13%) e o reconhecimento da qualidade dos cursos ofertados (11%), são algumas das motivações para a escolha pelas Etecs.

Calendário do Vestibulinho

No dia 4 de abril, começa o período de inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) para o segundo semestre de 2024. O exame será aplicado no dia 9 de junho, a partir das 13h30. O Vestibulinho das Etecs oferece vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes para o segundo módulo. As informações sobre a oferta de cursos e vagas serão divulgadas em breve. O cronograma completo está disponível no site vestibulinhoetec.com.br e na página do CPS.