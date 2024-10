Polishop inaugura primeira franquia em Santo André

A Polishop, renomada varejista brasileira de produtos inovadores e maior empresa omnichannel do Brasil, anuncia a inauguração de sua primeira franquia em Santo André, localizada na Avenida Portugal, 1555 – Santo André. O evento de inauguração acontece no dia 10 de outubro, a partir das 11h e celebrará um importante passo no plano de expansão da marca na região. “Estou muito feliz pela abertura da nova loja em Santo André. Nosso objetivo é continuar entregando muito mais que simples produtos, mas verdadeiros agregadores de benefícios para os clientes. Queremos seguir como pioneiros no varejo brasileiro e continuar investindo sempre em franquias”, conta João Appolinário, presidente e fundador da Polishop.

A nova loja oferece uma vasta gama de produtos, incluindo itens de eletrônicos, beleza, fitness e soluções para o lar, tudo com a qualidade e a eficiência que a Polishop oferece. Com um ambiente moderno e interativo, os clientes podem explorar as últimas novidades do mercado, o que torna a experiência de compra ainda mais dinâmica e envolvente.

Além de oferecer produtos de alta qualidade, a Polishop se destaca pelo seu modelo de negócio inovador, que combina a venda direta com um formato de varejo dinâmico. Esta nova unidade em Santo André representa não apenas uma expansão da marca, mas também uma oportunidade de impulsionar a economia e o comércio local e aumentar a geração de novos empregos.

Serviço

Data: 10 de outubro

Endereço: Avenida Portugal, 1555 – Santo André

Horário: 11h