Poliedro promove Concurso de Bolsa para estudantes de São Paulo

O Poliedro Curso oferece oportunidades para todos os estudantes que buscam se preparar para os vestibulares de 2024 com um dos cursos que mais aprova em todo o Brasil. O Concurso de Bolsas pode garantir até 100% de desconto na mensalidade e, em São Paulo, na unidade da Vila Mariana, as provas ocorrem em 24 de fevereiro, e nos dias 2 e 9 de março. As oportunidades são para as turmas ITA, Medicina, Extensivo Manhã e Noite na Unidade Vila Mariana, ou as turmas Medicina e Extensivo na Unidade Paraíso, além das turmas On-line. Os interessados deverão se inscrever no site do Poliedro Curso até a véspera da prova.

A diferença entre as turmas está no direcionamento dos exercícios e na grade curricular. A turma Medicina, por exemplo, tem maior ênfase nas disciplinas de Física, Química e Biologia, com exercícios, conteúdos e simulados específicos, direcionados para quem busca uma vaga nas melhores universidades públicas e particulares da área. Já as turmas Extensivo Manhã ou Noite são sugeridas para os estudantes que querem se preparar para os vestibulares mais concorridos do Brasil e para o Enem em uma imersão total, com especialistas em vestibulares, além de materiais atualizados e simulados preparatórios de diferentes bancas. A turma ITA é para aqueles que buscam uma vaga em institutos militares e, principalmente, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e terão uma preparação voltada para esse objetivo com o curso que mais aprova neste vestibular. Em 2024, foram 79 aprovações entre os 154 convocados, o que representa 51% do total das vagas.

Segundo Luis Gustavo Megiolaro, diretor executivo de unidades próprias do Poliedro, os estudantes terão acesso a materiais de alta qualidade, autoral e com conteúdos atualizados. “Somos reconhecidos pela metodologia, proposta pedagógica e por consequência, referência em aprovação nos principais vestibulares do Brasil. Além disso, buscamos agregar valor na vida dos estudantes e auxiliá-los na busca pelos sonhos e objetivos com uma preparação humanizada e com atendimentos individualizados”.

“A proposta do Poliedro é atender todo estudante em sua plenitude, direcionando para a conquista do seu sonho, com orientação pedagógica, apoio psicológico e suporte educacional com qualidade. Além de materiais de excelência e um corpo docente experiente, existe a preocupação em acolher e oferecer toda estrutura necessária para aqueles que estudam em nossas unidades”, finaliza Megiolaro.

No site da inscrição, os estudantes também têm acesso às orientações sobre o concurso e regulamento. Com mais de 30 anos de atuação, e uma equipe de professores qualificada e reconhecida, o Poliedro Curso atrai todos os anos milhares de jovens de diversas partes do Brasil em suas unidades próprias no estado de São Paulo e que estudam de forma remota pela modalidade on-line.

SERVIÇO: Prova Concurso de Bolsas

Local: Poliedro Curso – Vila Mariana – Rua Madre Cabrini, 38

Data: 24/02 às 9h (Extensivo Manhã, Noite, Medicina ou ITA) – Prova presencial

02/03 às 9h (Extensivo Manhã, Noite ou Medicina) – Prova on-line; 14h (Turma ITA) – Prova presencial

09/03 às 9h ((Extensivo Manhã, Noite ou Medicina); 14h (Turma ITA) – Prova presencial

Inscrição: