Poliedro Educação abre mais de 60 vagas de trabalho em suas unidades

O Poliedro Educação está com mais de 60 vagas disponíveis para suas unidades em São José dos Campos, São Paulo e Campinas. Há oportunidades temporárias e efetivas nos modelos presencial, híbrido e remoto em diversos setores, incluindo as áreas de Atendimento, Logística e Facilities. Os profissionais selecionados farão parte de um ambiente dinâmico e inovador, que segue em expansão por meio da atuação em Colégio, Curso e Sistema de Ensino.

As vagas temporárias são voltadas para as unidades escolares, no formato presencial, e para profissionais de diferentes níveis de formação e experiência que podem contribuir diretamente para o processo de ingresso de novos alunos no Poliedro. Os seguintes cargos estão à disposição: auxiliar de atendimento, auxiliar de ingresso do aluno e consultor(a) de ingresso do aluno. Os interessados em participar do processo seletivo ou em obter mais detalhes sobre as oportunidades e os locais de trabalho devem acessar o site de inscrições.

“Acreditamos na importância de cada colaborador para garantir a excelência no atendimento e no ingresso de novos alunos, assim como no suporte às nossas escolas associadas, e isso só é possível por meio de uma equipe comprometida e capacitada. Estas vagas são uma oportunidade de integrar um time que entende a relevância da educação de qualidade para o desenvolvimento profissional e social”, explica Tânia Dias dos Santos, diretora de Gestão de Pessoas, Sustentabilidade e Comunicação Institucional do Poliedro Educação.

Com mais de três décadas de atuação no mercado educacional, o Poliedro se destaca pela excelência no ensino e soluções educacionais, preparando seus alunos e apoiando as escolas associadas para os desafios da vida acadêmica. A instituição valoriza a inovação, o compromisso com a qualidade e o desenvolvimento integral dos estudantes como pilares para que a educação continue transformando vidas.