Polícias Civil e Militar fazem megaoperação contra crime organizado

As Polícias Civil e Militar realizam nesta quinta-feira (20), uma megaoperação contra o crime organizado. Entre os alvos estão estabelecimentos comerciais, conhecidos como adegas, do bairro Elisa Maria, na zona norte de São Paulo. Conforme as investigações, criminosos usam essas estruturas em bailes funks e “pancadões” para lavar dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes.

A Operação Hypnos cumpre 52 mandados de busca e apreensão solicitados pela Polícia Civil e autorizados pela Justiça paulista. A ação conta com o apoio da prefeitura da capital paulista.

As investigações começaram há dois meses. Em um trabalho integrado, as Polícias Civil e a Militar identificaram os organizadores usados nesses eventos, que são “propulsores para outros crimes”, como roubos, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O inquérito instaurado pelo 72º Distrito Policial descobriu o envolvimento de oito organizadores, 31 adegadas da região e 14 veículos.

Aproximadamente 345 policiais estão nas ruas em bairros da zona norte da cidade dando seguimentos às ordens judiciais. Buscas são realizadas em endereços residenciais e comerciais.

Há também a suspeita de que os estabelecimentos comerciais investigados, que funcionam principalmente durante a realização de bailes funks, comercializem bebidas falsificadas aos frequentadores.

A ação conjunta está em andamento.