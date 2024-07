Polícias Civil e Militar apreendem quase 10 toneladas de drogas em uma semana

As Polícias Civil e Militar de São Paulo apreenderam 10 toneladas de drogas em uma semana em todo o estado. As apreensões causaram um prejuízo superior a R$ 1 bilhão ao crime organizado, se levar em conta o valor do quilo da droga em mercados internacionais.

Foram 7,4 toneladas só de maconha. A apreensão de cocaína nesses sete dias chegou a 2,5 toneladas, causando um prejuízo ao tráfico de R$ 1,1 bilhão, uma vez que o quilo da droga em países da Europa e da Ásia pode chegar a 80 mil dólares.

Neste ano, de janeiro a maio, foram 43,3 toneladas de maconha apreendidas e 15,5 toneladas de cocaína. O total de droga retirada de circulação no período é de 67 toneladas nos primeiros cinco meses de 2024.

Conforme o secretário da Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite, as apreensões são resultado da estratégia adotada pela gestão no combate ao crime organizado, em especial, a asfixia financeira das organizações criminosas que tentam lucrar com o tráfico internacional de drogas.

“A nossa estratégia para retirar recursos do crime organizado é fazer a apreensão desse material que é a droga, em especial, a cocaína, que é a a maior fonte de receita do crime organizado”, explicou. “Foi a disposição e o planejamento operacional do efetivo, com o uso da inteligência e de tecnologia, que favorecem esses números expressivos de apreensões.”

Além disso, as informações obtidas com o uso de câmeras próprias da Polícia Militar e das rodovias concessionadas parceiras ajudam a criar filtros e cruzar informações com os centros de inteligência da Polícia Civil. Desse modo, é possível interceptar grandes carregamentos que usam a malha rodoviária do estado para escoar os produtos ilícitos.

“A grande parte dessa droga tinha como destino o Porto de Santos para ser despachada para países da Europa e Ásia. Essas ações estão dando um duro golpe financeiros às organizações criminosas”, afirmou o secretário.

Apreensões de drogas em 7 dias

Na última sexta-feira (29), duas toneladas de maconha foram apreendidas em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Na ação, três homens foram presos em flagrante. No mesmo dia, um esquema de tráfico internacional de drogas foi desmantelado após policiais encontrarem 100 quilos de maconha em um carro que vinha do Paraguai. O flagrante aconteceu no bairro Vila Maria, na zona norte de São Paulo.

Na segunda-feira (1°), 300 quilos de maconha foram apreendidos em um caminhão em Pirapozinho, no interior do estado. Outros 120 quilos de cocaína foram encontrados em Sorocaba, em uma “casa bomba”.

Outros 600 quilos de cocaína foram localizados em São José do Rio Preto, na terça-feira (2). Na quarta-feira (3), a polícia encontrou mais 2 toneladas de maconha em Bauru e cerca de 1,8 tonelada de cocaína na zona rural de Rio Grande da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Osasco apreendeu, na quinta-feira (4) 1,5 tonelada de maconha em um caminhão carregado de adubo no interior paulista. No mesmo dia, em Franca, mais 1,1 tonelada da droga foi encontrada em duas “casas bomba” na região.