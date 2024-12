Policial Militar tem prisão decretada após matar suspeito pelas costas em SP

A Justiça determinou, nesta quinta-feira (5), a detenção preventiva de um policial militar envolvido na morte de um suspeito, atingido por disparos nas costas após ser surpreendido furtando um estabelecimento comercial. O incidente ocorreu em 4 de novembro, na região sul da capital paulista. Com essa decisão judicial, o policial será transferido para o Presídio Militar Romão Gomes.

O episódio foi inicialmente registrado no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido, contando com a colaboração da Polícia Militar durante todo o processo.

Durante a investigação, os investigadores tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança que capturaram a tentativa de furto, culminando na morte do suspeito. Apesar da ordem de prisão do agente, as investigações continuam em curso para esclarecer todos os aspectos do caso.

Testemunhos dos familiares da vítima já foram colhidos, e outras diligências estão sendo realizadas com o intuito de identificar e qualificar uma testemunha chave, que teria colidido com a vítima enquanto esta tentava fugir do local antes de ser baleada.