Policial militar morre baleado em tentativa de assalto na zona sul de SP

Um policial militar morreu na noite de quinta-feira (5) após uma tentativa de assalto na Vila da Saúde, na zona sul de São Paulo.

O agente policial trafegava pela rodovia dos Imigrantes na altura do km 11, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Os homens armados teriam baleado o PM e fugido em seguida. Policiais militares encontraram o colega baleado e inconsciente em via pública. Ainda não há informações se Paulo estava em serviço ou de folga.

A vítima foi levada ao Hospital Saboya, mas não resistiu. A perícia foi também acionada e exames foram pedidos ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como latrocínio no 26° DP, no Sacomã. A investigação tenta identificar e localizar os envolvidos no crime.