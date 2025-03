Policial militar afastado é assassinado em São Bernardo do Campo

Um trágico incidente ocorreu na noite de sexta-feira, 14 de março, quando um policial militar foi brutalmente assassinado a tiros dentro de um veículo no bairro Royal Park, localizado em São Bernardo do Campo, na região metropolitana da capital paulista. A vítima, identificada como cabo Fernando Ceccasi Higa, de 37 anos, estava acompanhada por um motorista de 23 anos, que também foi atingido pelos disparos e não sobreviveu.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública, os dois estavam no carro quando foram abordados por criminosos que iniciaram os disparos. A Polícia Militar foi rapidamente acionada e encontrou o cabo caído a cerca de dois metros do automóvel. Apesar dos esforços para socorrê-lo ao Hospital das Clínicas, Higa não resistiu aos ferimentos.

Importante notar que o policial estava afastado de suas funções no 24º Batalhão Metropolitano desde o início de 2023, quando optou por uma licença não remunerada por questões pessoais. O motorista que o acompanhava foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Santa Casa de Santo André, onde sua morte foi posteriormente confirmada.

A cena do crime foi submetida à perícia técnica. Durante os procedimentos, foram apreendidos uma arma, um carregador de munição e o celular da vítima, além do veículo em que estavam. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, sendo classificado como homicídio e apreensão de objetos. Até o presente momento, não há informações sobre a prisão de suspeitos.

Outro caso envolvendo policiais ocorreu na mesma data, em Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo. Um policial militar foi baleado nas proximidades do Consulado-Geral dos Estados Unidos enquanto trabalhava como segurança em uma padaria. Segundo o delegado Marcel Druziani, do 11º Distrito Policial, os criminosos conseguiram levar a arma do oficial após efetuar os disparos. A ação foi registrada por câmeras de segurança da região.

Ainda não há identificação dos assaltantes que fugiram após o ataque. Os eventos recentes ressaltam a crescente preocupação com a segurança pública e a violência enfrentada por agentes da lei na metrópole.