Policial em Diadema é afastado após arremessar homem de ponte

Na madrugada de segunda-feira (2), um incidente alarmante envolvendo policiais militares ocorreu na Zona Sul de São Paulo, gerando repercussão e medidas imediatas das autoridades. A Secretaria de Segurança Pública afastou um policial do 24º Batalhão de Polícia Militar de Diadema e instaurou um inquérito após a divulgação de um vídeo que mostra agentes arremessando um homem de uma ponte na região de Cidade Ademar. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

As imagens, registradas por uma testemunha, capturam o momento em que os policiais estão sobre a ponte. Um dos agentes levanta uma motocicleta caída no chão, enquanto outro conduz um homem até a borda da estrutura, segurando-o pela perna antes de lançá-lo ao rio. A situação do homem após o incidente permanece desconhecida; contudo, outro vídeo indica a presença de um corpo com características semelhantes boiando nas águas.

A Polícia Militar condenou firmemente a conduta dos policiais envolvidos, conforme comunicado emitido pela Secretaria de Segurança Pública. “Assim que as imagens chegaram ao nosso conhecimento, foi iniciado um inquérito policial militar (IPM) para investigar os acontecimentos e responsabilizar os agentes, que já foram identificados e afastados”, informou a instituição. A nota reforçou o compromisso da Polícia Militar com a legalidade e destacou a intolerância em relação a desvios éticos.

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, também se pronunciou sobre o caso em um vídeo oficial. Ele expressou seu repúdio à ação documentada e destacou que tal comportamento não condiz com os procedimentos da corporação. Derrite ordenou o afastamento dos envolvidos e determinou que eles sejam alocados em funções administrativas na Corregedoria da Polícia Militar até que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.

Classificando o ocorrido como uma “ação isolada“, Derrite enfatizou que este episódio não deve manchar a reputação da instituição, que possui quase dois séculos de serviços prestados à sociedade. Ele finalizou reiterando sua posição contra qualquer tipo de desvio de conduta entre os membros da força policial.