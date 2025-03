Policial Civil realiza ação armada em combate a quadrilha em São Paulo

Na tarde desta sexta-feira (28), uma ação policial no Viaduto Júlio Mesquita Filho, situado no centro de São Paulo, culminou na prisão de seis suspeitos envolvidos em uma quadrilha especializada em furtos a residências. O incidente, que chamou a atenção de transeuntes e gerou registros em vídeo, ocorreu por volta das 17h, quando um policial civil foi flagrado disparando com armamento pesado em direção aos indivíduos.

De acordo com informações fornecidas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), a situação se intensificou quando os agentes ouviram os disparos e observaram o policial solicitando reforço enquanto perseguia os suspeitos. Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento em que o policial sai do veículo e corre atrás dos criminosos, efetuando disparos durante a abordagem.

Um policial civil disparou tiros com um fuzil, em meio ao trânsito na Ligação Leste-Oeste, para deter uma quadrilha investigada por furtos a residências na Zona Oeste de São Paulo. #NoArNaCBNhttps://t.co/CmdGJrbQYr pic.twitter.com/GECgNox2PB — Rádio CBN (@CBNoficial) March 1, 2025

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) revelou que os detidos foram interceptados enquanto deixavam um imóvel recém-invadido na região do Sumaré. Durante a ação, um dos integrantes da quadrilha reagiu à abordagem, resultando em um confronto que deixou o criminoso ferido. Ele foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Ipiranga, onde permanece sob cuidados médicos; sua condição é estável e não há risco de morte.

Os seis suspeitos foram autuados por diversos crimes, incluindo furto qualificado, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo. Além disso, o indivíduo ferido enfrentará acusações adicionais por porte ilegal de arma. Os outros cinco membros da quadrilha foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames de corpo de delito.

A SSP-SP também destacou que este grupo é acusado de estar envolvido em outros seis furtos na zona oeste da cidade, abrangendo áreas como Perdizes, Alto de Pinheiros e Lapa. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis integrantes da quadrilha. Os suspeitos permanecem sob custódia à disposição da Justiça.