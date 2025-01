Policial Civil é assassinado em São Paulo

Um trágico incidente ocorreu na tarde de segunda-feira (6), na zona leste de São Paulo, resultando no assassinato do agente da Polícia Civil, José Arnaldo do Nascimento, de 57 anos. O crime aconteceu em São Miguel Paulista, quando o policial foi abordado por dois indivíduos que se faziam passar por moradores de rua.

Por volta das 16h30, os suspeitos se aproximaram da vítima, e um deles conseguiu subtrair a arma do agente. Ao perceberem que estavam lidando com um policial, um dos criminosos disparou contra Nascimento, atingindo-o com cinco tiros — quatro na cabeça e um no abdômen. Além da arma, a dupla também levou aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro.

Câmeras de segurança registraram os suspeitos circulando pela área momentos antes do ataque. Após o incidente, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O agente foi rapidamente socorrido e levado ao Hospital Municipal Tide Setúbal, mas infelizmente não sobreviveu aos ferimentos.

O 4º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) mobilizou equipes para realizar buscas na região e conseguiu prender um dos envolvidos, identificado como Douglas Cabral de Oliveira, de 40 anos. Ele já possuía antecedentes criminais relacionados a roubo e foi autuado em flagrante por latrocínio.

O segundo suspeito permanece foragido, levando consigo a arma e o dinheiro roubados. A polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar e localizar o criminoso que escapou.

José Arnaldo do Nascimento era um servidor da Polícia Civil desde 2001 e estava atualmente lotado no 65º Distrito Policial, situado em Artur Alvim.