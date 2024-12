Policial aposentado encontra músicas inéditas de Michael Jackson

Um policial rodoviário aposentado encontrou gravações inéditas e fitas cassete com arquivos musicais de Michael Jackson num depósito na Califórnia. As informações são do site Hollywood Reporter.

Segundo a publicação, foi na cidade de Van Nuys que o ex-agente Gregg Musgrove achou as relíquias. O depósito pertenceu ao produtor musical Bryan Loren, que também trabalhou com artistas como Whitney Houston e Sting.

As gravações são datadas de antes do lançamento do álbum “Dangerous”, em 1991. Por conta de os direitos autorais das gravações pertencerem ao espólio do artista, não é possível divulgar o conteúdo das canções de forma pública.

Em algumas das fitas encontradas, é possível ouvir discussões de Jackson com Bryan Loren sobre o processo criativo das letras.

Em uma música de nome “Don’t Believe It”, o Rei do Pop faz referência aos rumores sobre supostos abusos sexuais contra menores.