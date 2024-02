Policiais penais impedem visitantes de entrarem com drogas em unidade prisional de São Bernardo 

O Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. Calixto Antônio” de São Bernardo do Campo registrou duas apreensões no último domingo, dia 11. Nas duas ações estavam envolvidos os genitores de presos.

O pai de um preso da unidade foi surpreendido quando passava pelo escâner corporal. O homem estava tentando entrar no estabelecimento penal com três invólucros que estavam fixo ao corpo na altura do estômago. Quando aberto os embrulhos, verificou-se tratar de material esverdeado semelhante à maconha.

No outro registro de apreensão estava envolvida a mãe de um preso. Ela apresentou imagem suspeita ao passar pelo escâner corporal.

Em local reservado, a mulher retirou de sua vestimenta uma folha impregnada de droga sintética. O ilícito estava fixado no fundo de sua calcinha.

Ambas as apreensões, juntamente com os respectivos genitores, foram encaminhados ao 3º Distrito Policial do Município de São Bernardo do Campo.