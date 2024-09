Policiais militares salvam criança com manobra de hemlich na Zona Sul de São Paulo

Na noite de sábado (14), Policiais Militares do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano salvaram a vida de uma criança engasgada, no Posto Policial de Cocaia, zona sul da capital paulista.

Uma criança de 1 ano e 02 meses desmaiada retomou a consciência após os policiais militares realizarem manobra de Heimlich. Os policiais estavam no Posto Policial quando observaram se aproximando o pai gritando por socorro na rua com uma criança engasgada e inconsciente no colo. Ao perceber que a criança estava desacordada, imediatamente foi realizado procedimentos de primeiros socorros, executando manobra de Heimlich, desobstruindo as via aéreas da criança, fazendo-a recobrar a consciência.

Posteriormente a criança foi encaminhada ao Pronto Socorro Dona Maria Antonieta. Os pais expressaram sua gratidão à equipe, e a criança recebeu atendimento médico adequado, encontrando-se em boas condições e sob observação da equipe médica de plantão.