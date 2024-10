Policiais Militares salvam bebê engasgado em São Paulo

Na noite de ontem (26), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, de serviço no Posto Policial do Cocaia, foram solicitados por uma mãe em desespero, com seu bebê nos braços, relatando que a criança havia se engasgado. Imediatamente, a equipe prestou os primeiros socorros, realizando a manobra de Heimlich, e obteve sucesso no desengasgo.

Após o procedimento, a criança recobrou a consciência, estabilizando-se, e a família foi tranquilizada.

Ambos foram encaminhados ao .pronto-socorro para avaliação médica e a mãe agradeceu pela rápida e eficiente atuação da Polícia Militar.