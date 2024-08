Policiais militares prendem receptador e recuperam motocicleta furtada

Quinta-feira (08/08/24), equipe de policiais militares da Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante o patrulhamento pelo bairro Eldorado, na divisa de área de Diadema com São Paulo, visualizou dois indivíduos no interior de uma oficina de motos, sendo que um deles ao avistar a viatura policial tentou se esconder.

Realizada a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os averiguados, porém foi localizada uma motocicleta, BMW/G310s que após vistoria veicular pelo número do chassi, constou ser produto de furto. Em pesquisa da placa de identificação retornou ser de uma motocicleta registrada no município de Pindamonhagaba em São Paulo, onde foi realizado contato com o verdadeiro proprietário, o qual informou estar em poder de sua motocicleta.

Questionados a respeito o responsável pela oficina relatou que o abordado trouxe a motocicleta para manutenção.

Ocorrência apresentada no 98º Distrito Policial do município de São Paulo, onde o Delegado presente ao plantão registrou o Boletim de Ocorrência de Receptação, permanecendo o acusado a disposição da justiça, sendo a motocicleta apreendida.