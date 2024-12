Policiais Militares e Agentes Criminosos Denunciados por Extorsão no Brás

Recentemente, o Ministério Público de São Paulo denunciou ao menos 16 pessoas, incluindo cinco policiais militares, por extorsão contra comerciantes no Brás, uma das áreas mais conhecidas pelo comércio popular da capital. A denúncia abrange também os crimes de lavagem de dinheiro e formação de milícia privada, evidenciando um esquema criminoso que explorava a vulnerabilidade dos vendedores autônomos.

A investigação, realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), teve início após informações recebidas da Corregedoria da PM. Os agentes denunciados eram acusados de exigir pagamentos periódicos em troca da autorização para que os comerciantes pudessem exercer suas atividades. Segundo uma testemunha protegida, as extorsões incluíam o pagamento de luvas no valor anual de R$ 15 mil e R$ 300 semanais. Aqueles que não conseguiam pagar eram frequentemente encaminhados a agiotas, que cobravam juros exorbitantes.

A atuação do grupo se assemelhava à de uma milícia, onde os policiais, além de intimidar os comerciantes, controlavam as áreas de venda como se fossem os proprietários das ruas. Um cabo da PM, identificado como um dos principais operadores do esquema, percorria a região fardado e realizava cobranças em seus dias de folga.

Com a operação que desarticulou o grupo, foram quebrados os sigilos bancários e fiscais dos envolvidos, revelando movimentações suspeitas. Na residência de um dos agiotas foram encontrados R$ 140 mil escondidos em móveis, o que indica a profundidade do esquema criminoso.

Essa situação destaca a urgência em combater a corrupção dentro das forças de segurança e proteger os direitos dos comerciantes na cidade.