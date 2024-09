Policiais localizam desmanche de veículos roubados

Na madrugada de ontem (19), policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano após receberem informações a respeito de um roubo a residência situada em área de mata onde indivíduos estariam com um veículo Mobi, produto de roubo imediatamente se deslocaram ao local juntamente com apoio.

Nas proximidades foi localizado um indivíduo da empresa de rastreamento informando que veículo Mobi, tinha como último sinal emitido pelo GPS era local de mata. Realizado incursão para averiguação, foi possível constatar veículos nos fundos de um sítio, bem como, movimentação interna na residência, tendo em vista possível roubo a residência, foi realizado contato com os moradores, que informou não haver roubo, questionado sobre os veículos que estavam no sítio, alegou que seriam veículos produtos de ilícito, pesquisado os três veículos, 02 constaram produtos de roubo e 01 de furto, inclusive o veículo Mobi rastreado.

Averiguado todo o perímetro, foram localizados dois motores de veículos com numeração suprimida e dez placas que após serem pesquisadas todas retornaram como produto de roubo ou furto, além de diversas peças sem identificação, se tratando o local de um desmanche de veículos.

A ocorrência foi encaminhada para 1º Distrito Policial de – Itapecerica da Serra, para demais providências jurídicas.