Policiais fantasiados prendem quadrilha furtando celulares em bloco de Carnaval em São Paulo

Policiais Civis prenderam os integrantes de uma quadrilha que estavam infiltrados em um bloco de Carnaval, na zona sul de São Paulo, para furtar celulares dos foliões. O bando foi identificado por agentes fantasiados que se misturaram aos participantes do bloco para monitorar os suspeitos.

Os investigadores realizavam a Operação Carnaval, deflagrada pela Polícia Civil nos dias de Carnaval, para prevenir crimes e prender os envolvidos nos delitos praticados durante a festa. Parte da equipe se fantasiou para acompanhar a atuação das quadrilhas de perto.

Ontem, durante a passagem de um bloco na Vila Mariana, os policiais fantasiados de “Chapolin Colorado”, personagem de seriado de TV, identificaram quando uma mulher ligada a outros três indivíduos estava indicando potenciais vítimas.

Ao acompanhar o grupo, dois homens e duas mulheres, os policiais viram quando um deles carregava vários celulares e, então, decidiram abordar os suspeitos.

Com os infratores foram apreendidos seis telefones. Diante do flagrante, os quatro, de 21, 28, 33 e 38 anos, foram conduzidos à delegacia onde foram presos em flagrante pelos crimes de furto e associação criminosa, permanecendo à disposição da Justiça.

Balanço do Carnaval

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (19) que, durante o período de Carnaval, foram presas 59 pessoas suspeitas de praticar crimes. Os agentes recuperaram 189 celulares e quase 600 cartões bancários.

A Polícia Civil adotou a estratégia de infiltrar agentes disfarçados em meio aos foliões pela primeira vez neste ano. A operação contou com o apoio de diversos departamentos diferentes durante os dias de Carnaval. Além do fator surpresa, os agentes contaram com um trabalho prévio de inteligência realizado para identificar os locais de atuação dos grupos criminosos.

“Esse fator surpresa foi o que nos ajudou a prender os criminosos em flagrante, já que uma das grandes dificuldades do roubo de celular é justamente essa, devido à rapidez da ação desse crime”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Conforme o balanço, nos dias de festa (de 9 a 14 de fevereiro), só na cidade de São Paulo a Polícia Civil registrou 543 boletins de ocorrência relacionados a furtos e roubos de celulares durante os eventos de Carnaval. Na festa do ano passado, foram 1,3 mil delitos da mesma natureza, o que representa uma queda de 48% na comparação entre os dois anos.