Policiais entregam cestas básicas e brinquedos em comunidades do litoral paulista

Em uma iniciativa voltada para a assistência social, a Polícia Militar realizou a distribuição de 3,8 mil cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade no litoral paulista, em um esforço que antecedeu as festividades natalinas. A Operação Humanitária abrangeu os períodos entre 19 e 23 de dezembro e beneficiou localidades como Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela, Guarujá e novamente São Sebastião.

O major Felipe Neves, representante da comunicação da corporação, enfatizou o compromisso da Polícia Militar com a comunidade: “Cultivamos um forte senso comunitário. Esta é nossa principal missão: assegurar que a convivência nas comunidades ocorra de forma harmoniosa e tranquila. Este esforço é uma maneira de fortalecer os laços com a sociedade”. Neves também mencionou que essa entrega ocorre anualmente e que os batalhões frequentemente organizam campanhas para arrecadar brinquedos e roupas.

O objetivo da ação foi proporcionar um Natal mais digno às famílias atendidas. No dia 20, por exemplo, os policiais estiveram no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, onde foram distribuídas 150 cestas básicas. O capitão Eduardo Oliveira, comandante da 2ª Companhia do 20º Batalhão da PM, participou ativamente da entrega e reforçou o papel da solidariedade na atuação policial. “Essa ação não apenas beneficia as famílias, mas também estreita o relacionamento entre os policiais e a comunidade, trazendo conforto neste período festivo”, declarou Oliveira. Ao longo dos quatro dias de operação, mil cestas foram distribuídas apenas na área sob responsabilidade do 20º Batalhão.

Além das cestas básicas, a operação especial de Natal incluiu a entrega de presentes e brinquedos em diversos bairros. Um exemplo foi a comunidade Tancredo Neves, em São Vicente, que recebeu a visita dos Batalhões do Choque e dos PMs da Alegria do 1º BPAmb no dia 24 de dezembro. As crianças do conjunto habitacional Humaitá também foram agraciadas com brinquedos nesta data.

No interior do estado, em Dracena — parte da região de Presidente Prudente — policiais civis participaram de uma ação inspirada na campanha “Papai Noel dos Correios”. Em 19 de dezembro, eles entregaram presentes a crianças da comunidade após adotarem cartas destinadas ao distrito policial. Essa ação foi uma forma de levar alegria aos pequenos durante o Natal.

A “Operação Segurança Presente” arrecadou mais de mil brinquedos e doces em parceria com o Grupo Mensageiros da Alegria. Policiais ativos e aposentados se uniram a empresários e entidades locais com o intuito de transformar o Natal de muitas famílias e apoiar projetos sociais em Dracena e Junqueirópolis. A iniciativa contou ainda com o apoio do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) na cidade de Ouro Verde.