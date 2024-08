Policiais e bombeiros de São Paulo recebem homenagem por atuação no Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira (21), 816 agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de São Paulo que atuaram nas enchentes do Rio Grande do Sul foram homenageados no auditório da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Consolação, na região central de São Paulo.

A cerimônia reuniu profissionais de todas as áreas da PM, incluindo o Corpo de Bombeiros, Comando de Aviação e Polícia Militar Ambiental. Todos se voluntariaram para atuar no Rio Grande do Sul. “Viemos na voluntariedade porque sentimos que poderíamos fazer algo pelo outro, por isso estivemos lá. Quando recebemos uma homenagem assim isso nos mostra que estamos indo no caminho certo”, explicou a comandante do Grupamento de Ações em Emergências e Desastres (Gaed), capitão Daniela Oliveira.

Ao longo do evento, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cássio Araújo de Freitas, fez questão de reforçar o altruísmo dos oficiais. “Tivemos uma fila de policiais que queriam ir para a operação, isso é a marca do homem e da mulher que vive e entrega algo para a sociedade. Vocês entregaram esperança “, completou o comandante.

O desastre natural, que aconteceu em abril deste ano no estado gaúcho, afetou cerca de 2,1 milhões de pessoas.

A PM, os Bombeiros, a Polícia Civil e a Técnico-Científica de São Paulo conseguiram realizar 41 mil apoios humanitários. Além disso, foram entregues mais de 6,7 toneladas de alimentos e 1,9 mil litros de água potável.

A comandante do Gaed disse que ficou surpreendida com a força das vítimas. “É uma força que não tem como saber de onde sai. Eles tinham perdido absolutamente tudo e estavam ali já pensando como fariam para reconstruir tudo do zero.”

O cenário foi assustador até para os profissionais que já estão habituados com os chamados de emergência. “Quando chegamos ao local enfrentamos fortes correntezas, as cidades estavam submersas e não sabíamos o que era rua e o que era rio, tudo havia se fundido em uma única paisagem”, relatou o subtenente Rodrigo Bortolo, que também faz parte do Gaed.

Além dos policiais, cinco cães de resgate também foram homenageados. Um deles é a cadela Mari, que acompanhou o sargento Gabriel Seuma nas missões, trabalhando por cerca de 30 dias nas buscas. “A efetividade do trabalho do cão é muito grande, nós estimamos que um cão trabalha para mais ou menos o equivalente a vinte bombeiros em uma área de busca”, observou o sargento.

Ao decorrer do evento todos os policiais e bombeiros receberam um certificado com o agradecimento em nome da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.