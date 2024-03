Policiais do centro de SP recebem treinamento para atuar nas cenas abertas de uso

Policiais militares, civis e técnicos científicos que atuam diretamente nas cenas abertas de uso, no centro de São Paulo, estão recebendo treinamento para aprimorar a abordagem de pessoas em situação de vulnerabilidade social que frequentam o fluxo.

O curso com a primeira turma de 550 policiais terminou neste mês. O tenente Marcos Eli Caetano explicou que as aulas ampliaram a percepção sobre a realidade dos usuários que frequentam as cenas abertas de uso. “Essas pessoas necessitam de um tratamento específico, cada um respeitando sua individualidade, devido à vulnerabilidade e às diferentes fases da dependência química”, contou. O sargento Bruno Dias disse que as aulas “mostraram muitas coisas novas que podem ser aplicadas na rotina de policiamento”.

Eles conheceram, por exemplo, mais a fundo a estrutura do HUB de Cuidados em Crack e outras drogas, serviço do governo do estado que oferece desde o acolhimento do dependente químico em grupo de autoajuda, até serviços de saúde com desintoxicação do corpo e atendimentos intensivos, a partir de uma avaliação médica.

Além disso, a capacitação aborda diferentes temas como direitos humanos, política estadual sobre drogas, ações de saúde e assistência social, tráfico ilegal e policiamento orientado por resultados. As equipes realizam avaliações com base em atividades psicopedagógicas que precisam pôr em prática.

Participam das orientações policiais, médicos, assistentes sociais, sociólogos e defensores públicos. “Cada aula tem uma temática diferente, então os professores mudam justamente para abrir esse leque e dar visões diferenciadas de um mesmo assunto”, explicou o major Rodrigo Vilardi, da Coordenadoria de Análise Criminal e Pesquisa (CAP), da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Os agentes selecionados para a primeira fase do curso recebem um incentivo de R$ 1,2 mil por meio de uma bolsa-qualificação financiada pelo Fundo de Incentivo de Segurança Pública do Governo do Estado. O capitão Júlio César, da CAP, explicou que o auxílio “é uma forma de incentivar e valorizar o policial que está dedicando parte do seu tempo para adquirir novos conhecimentos sobre o tema”.

O programa foi anunciado em 1º de fevereiro pelo secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite. A iniciativa faz parte da Política Estadual sobre Drogas e Requalificação das Cenas de Uso, com ações direcionadas a profissionais que atuam em regiões degradadas da capital paulista.

Testar ideias e entregar soluções

A gestão estadual está focada em entregar soluções para o problema que se arrasta há pelo menos 30 anos. “São medidas que nunca foram testadas antes, então, esse curso dá aos policiais não só a oportunidade de aprender, mas também de agir da maneira correta oferecendo uma melhor assistência aos usuários”, ressaltou o major Vilardi. “Assim, contribuem com soluções eficazes e duradouras para a sociedade que sofre tanto com a degradação daquele ambiente.”

O capitão Júlio César ressaltou ainda a importância dos agentes compreenderem o que acontece com essas pessoas em situação de vulnerabilidade após o atendimento de alguma ocorrência, por exemplo. “O policial passa a entender muito mais sobre aquele ambiente e o que pode ser feito. Ele possui o conhecimento sobre o tipo de assistência que essas pessoas podem receber ou para onde serão encaminhadas a partir do suporte que o estado oferece para tratá-las”, completou.

Como funciona o curso?

Cada módulo do curso oferece dez aulas que são realizadas on-line. A primeira abordagem foi sobre a “Política Estadual sobre Drogas e Requalificação das Cenas de Uso”.

Os alunos só recebem o certificado da qualificação após o término de todas as aulas e a avaliação psicopedagógica, que apura o processo de aprendizagem da turma.

A indicação dos policiais que participam do treinamento é feita pelas unidades policiais do centro da cidade. A partir da gestão do efetivo, são convidados os agentes que atuam diretamente nas cenas abertas de uso no dia a dia das corporações.