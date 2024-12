Policiais descobrem laboratório de ‘dry’ e prendem 9 em operação na Grande São Paulo

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (19), nove suspeitos envolvidos em um esquema de produção, cultivo e venda de maconha. Os criminosos operavam um laboratório para transformar a droga em uma variação do entorpecente conhecido como “dry”. O imóvel foi localizado no município de Santa Isabel, na Grande São Paulo.

A chácara onde a droga era cultivada foi descoberta durante as investigações conduzidas pelo 77º Distrito Policial da capital. Após meses de apuração, os policiais chegaram ao endereço da estufa. A quadrilha também tinha ligação com o tráfico de drogas no centro de São Paulo.

Hoje, os agentes cumpriram as ordens judiciais de busca e apreensão no local. Durante a operação, os policiais detiveram nove suspeitos, enquanto um conseguiu fugir. Foram apreendidos equipamentos usados na produção da droga, um fuzil, uma carabina calibre 22, diversos chips telefônicos e cinco veículos utilizados para transportar as substâncias ilícitas.

Entre os detidos, estavam o responsável pelo imóvel e outro suspeito identificado como o construtor da estufa para cultivar a droga.

A perícia foi acionada. O caso está sendo registrado no 77º Distrito Policial, que continua as investigações para identificar outros envolvidos no esquema.