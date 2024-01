Policiais de SP salvam recém-nascida engasgada no interior: “dever cumprido”

Policiais militares do 40º Batalhão do Interior salvaram um bebê recém-nascido que havia se engasgado em Ibiúna, na região de Sorocaba.

Na noite do último sábado (20), a equipe realizava a troca de pneus de uma viatura em um posto de combustível no Jardim Áurea, quando foi abordada pelo pai da criança, informando que o bebê, de apenas 20 dias de idade, estava engasgado.

“Na hora que eu vi a bebezinha, me assustei porque era muito pequena e já estava ficando avermelhada, com as mãozinhas fechadas”, relata o cabo da Polícia Militar, Henrique Franco de Almeida, que atendeu a ocorrência junto com a cabo Marina Correia.

Prontamente, os agentes iniciaram os procedimentos de desengasgo, conhecidos como manobra de Heimlich. “Na segunda vez que fiz a manobra já senti que ela começou a respirar. Colocamos ela dentro da viatura e fomos para o hospital”, conta Almeida.

A criança foi levada até o Hospital Municipal de Ibiúna, onde recebeu o atendimento médico especializado. “É uma satisfação e uma alegria. O sentimento é de dever cumprido”, afirma a cabo Correia.