Policiais de SP participam de treinamento do FBI

Os policiais civis da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), de São Paulo, foram convidados pelo departamento de Justiça dos Estados Unidos para participar de um treinamento para atuar na prevenção de crimes.

O curso, que começou nesta terça-feira (19), é realizado no Palácio da Justiça, em Brasília, e terá a duração de três dias. Entre as temáticas estão a visão geral da prática de crimes em larga escala, com a apresentação de um estudo de avaliação de ameaças produzido pelo serviço secreto norte-americano.

Os agentes vão receber orientações para aperfeiçoar a segurança no ambiente escolar e agir preventivamente em variadas situações de risco, como ameaças de bombas, por exemplo. Também serão discutidas estratégias apara aperfeiçoar o sistema de recebimento de denúncias e como melhorar a atuação a partir dessas informações.

As palestras são ministradas por especialistas em segurança do governo americano, que atuam diretamente no atendimento contra essas ocorrências e também agem preventivamente para impedir novos crimes. Da DCCiber, dois policiais civis e dois delegados participam do seminário.

Durante os três dias, os agentes terão acesso a panoramas, antecedentes comportamentais dos autores, receberão sugestões de pontos de intervenção precoce, vão analisar o comportamento dos suspeitos, discutir abordagens que não impacte a sociedade e quais as melhores práticas de investigações secretas.

O delegado Carlos Afonso Gonçalves da Silva, responsável pela DCCiber, relatou que as equipes constantemente participam desse tipo de treinamento com o intuito de melhorar tanto as ações durante a ocorrência, quanto para encontrar formas de agir preventivamente. “Lá eles vão apresentar alguns casos para proteção e prevenção de provas digitais em caso de ameaça, aprimoramento da segurança por meio de um modelo de avaliações de ameaças, entre outros assuntos”, disse.

Haverá, ainda, a troca de informações e experiências conforme a realidade de cada região, análise de intervenção policial, processo legal utilizado durante a ocorrência, entre outras práticas adotadas pela polícia mundo afora.