Policiais da ROTA apreendem mais de 23 mil porções de drogas em Santos

Policiais da ROTA apreenderam mais de 2 mil porções de entorpecentes na noite desta quinta-feira (8), na Vila dos Criadores, em Santos. Dois suspeitos entraram em confronto e morreram baleados.

Agentes do 1º Batalhão de Choque, da 3ª Cia e do pelotão de ROTA Vespertina foram acionados para averiguar uma denúncia sobre o possível paradeiro de Kaique da Silva Coutinho, apontado como autor do disparo que matou o soldado Cosmo, no último dia 2, durante a Operação Verão.

Quando chegaram ao local, na altura do número 4.800 da Av. Bandeirantes, encontraram um grupo de suspeitos armados que começaram a disparar na direção dos policiais.

Na troca de tiros dois suspeitos foram baleados e morreram no local. O restante do grupo conseguiu fugir.

Em uma mochila que estava com eles foram encontradas mais de 700 porções de cocaína, 1400 porções de maconha e um rádio comunicador.

Os policiais também apreenderam 2 armas usadas pelos criminosos e várias cápsulas caídas no chão.

Recompensa

Qualquer informação útil sobre o paradeiro do criminoso que matou o soldado Cosmo pode ser compartilhada por meio do Programa de Recompensa. Caso a informação tenha efetivamente ajudado a prender o homem, o denunciante recebe uma recompensa de R$ 50 mil.

Para fazer a denúncia, são disponibilizados dois meios. O primeiro deles é por telefone, pelo número 181. O denunciante será atendido por um telefonista e poderá fornecer tudo o que sabe para que a denúncia seja registrada sem que a pessoa precise se identificar.

A outra forma é pela página do WebDenúncia. Basta entrar na página do WebDenúncia, por meio do link https://www.webdenuncia.org.br/cidadao/denuncie, clicar em denunciar e seguir o passo a passo. Ao final, o denunciante recebe um número de protocolo para acompanhar o andamento da sua denúncia. As informações são verificadas por uma equipe e, caso seja comprovado que elas ajudaram na resolução do caso, a pessoa que as forneceu é comunicada.

Para receber a recompensa, a tela do WebDenúncia mostrará um número de cartão bancário virtual, que permitirá saques do valor em qualquer caixa eletrônico do Banco do Brasil, sem que haja a necessidade de identificação. A retirada pode ser feita de uma vez ou aos poucos, como um cartão bancário comum.

Atualmente, além do programa de recompensa por informações sobre o assassino do soldado Cosmo, existem outros sete programas ativos, que também estão abertos para receber denúncia. Para saber mais sobre cada um deles, basta entrar no link https://www.ssp.sp.gov.br/servicos/programa-estadual-recompensa.