Polícia volta a prender 15 detentos flagrados na cracolândia após saidinha

A PM-SP prendeu novamente 15 detentos que haviam sido beneficiados com a “saidinha”, nesta terça-feira (17), mas foram flagrados na cracolândia, capital paulista.

A Justiça proíbe que presos beneficiados com a saída temporária frequentem bares, boates e locais de uso de drogas. Eles também não podem se envolver em brigas, andar armado ou praticar qualquer outro ato considerado grave.

Os 15 detentos voltaram a ser presos apenas algumas horas após o início da saidinha. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), eles foram encaminhados ao IML.

O grupo foi flagrado pelos policiais quando deixavam a Estação da Luz em direção à cracolândia, segundo o sargento Kennedy Fernandes. Os agentes confirmaram no sistema de inteligência da PM-SP que eles eram detentos em saidinha.

Esta é a terceira saída temporária do ano, que acontece entre esta terça e a próxima segunda-feira (23). No estado de São Paulo, as saidinhas acontecem cinco vezes durante o ano, sem ligação direta com datas comemorativas.