Polícia Rodoviária prende homem em carro furtado com mais de uma tonelada de maconha no porta-malas

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de uma tonelada de maconha escondida no porta-malas de um carro furtado na quinta-feira (28), em Icém, município da região de São José do Rio Preto. O motorista foi preso em flagrante.

Militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 3° Batalhão, patrulhavam a região durante a operação Impacto Divisa, que tem como objetivo impedir o tráfico interestadual de drogas, quando desconfiaram do veículo, que transitava pela rodovia Armando Sales de Oliveira.

Ao perceber que seria abordado, o motorista tentou fugir. Ele abandonou o carro e correu para uma área de mata, mas foi preso.

No porta-malas do veículo, os policiais encontraram mais de 12,7 mil tijolos de maconha. Em consulta ao sistema policial, os agentes descobriram que o veículo havia sido furtado e que o homem possui antecedentes por tráfico.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de São José do Rio Preto.