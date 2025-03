PRF prende taxista por compartilhar informações de operações policiais em Whatsaap

Na tarde de terça-feira, dia 18, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um homem suspeito de compartilhar informações sobre operações policiais em um grupo de mensagens instantâneas. A ação aconteceu na BR-471, nas proximidades de Rio Pardo.

A operação foi desencadeada após uma denúncia recebida pelos agentes, que alertava sobre a circulação de informações relacionadas a fiscalizações na BR-290 através de um grupo do WhatsApp. Esse compartilhamento permitia que infratores e indivíduos com intenções criminosas conseguissem evitar as abordagens da polícia.

Após diligências investigativas, os agentes conseguiram identificar um dos envolvidos no esquema e procederam com a abordagem. No momento da detenção, o suspeito se encontrava exercendo sua função como taxista e enviava mensagens enquanto dirigia.

A PRF reitera seu compromisso com a segurança pública e informa que continuará monitorando e investigando atividades que possam comprometer a eficácia das operações policiais.