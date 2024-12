Polícia Rodoviária Federal intensifica ações em Terra Indígena Munduruku

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está intensificando sua atuação nas rodovias federais do Pará, com foco na desintrusão da Terra Indígena Munduruku. Essa ação faz parte de uma força-tarefa organizada pelo governo federal, que visa a remoção de invasores e a erradicação do garimpo ilegal na região.

O comando para a desintrusão foi emitido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709. O objetivo é garantir que a área permaneça sob a proteção dos povos indígenas, resguardando suas tradições, línguas e modos de vida, além de preservar a biodiversidade local, incluindo fauna, flora e os recursos hídricos.

Desde o início das operações em 9 de novembro, a força-tarefa coordenada pela Casa Civil da Presidência da República tem mobilizado mais de 20 órgãos federais. Nos últimos seis meses, foram realizadas mais de 300 intervenções, resultando em significativas perdas para os grupos criminosos. Entre as ações destacam-se a destruição de acampamentos e equipamentos utilizados para o garimpo ilegal, como dragas e escavadeiras, além da apreensão de barcos e outros veículos.

A participação da PRF nesse esforço faz parte do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas), estabelecido em 2023. Coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o plano busca fortalecer o combate às organizações criminosas e aos crimes ambientais em todos os nove estados que compõem a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Em um balanço recente das atividades realizadas ao longo dos últimos 14 meses sob o Plano Amas, a PRF registrou um aumento expressivo no número de ações contra crimes ambientais na Amazônia. Com mais de 3.000 fiscalizações realizadas desde outubro, houve um crescimento de 148% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O número de pessoas fiscalizadas cresceu 115%, enquanto o de veículos aumentou 110%. As ocorrências relacionadas a crimes ambientais também apresentaram um aumento significativo de 88%.

Entre janeiro e 13 de dezembro de 2024, a PRF contabilizou 2.130 ocorrências ligadas a crimes ambientais. Essas ações resultaram na apreensão de 43 quilos de ouro, avaliados em mais de R$ 22 milhões, além de cerca de 3.800 toneladas de diversos minerais, predominantemente cassiterita. No total, foram fiscalizadas 24.361 pessoas e 23.509 veículos nos nove estados da Amazônia Legal durante o ano. Adicionalmente, foram apreendidos 29 mil m³ de madeira ilegal e resgatados 552 animais silvestres.

Além das operações com foco na fiscalização e na abordagem de indivíduos e veículos suspeitos, a PRF tem conseguido impactar severamente o crime organizado ao inutilizar equipamentos utilizados no garimpo ilegal. Isso inclui a destruição de balsas, motores, tratores e até aeronaves envolvidas nas atividades criminosas.