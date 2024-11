Polícia Rodoviária apreende mais de 1 tonelada de maconha no oeste de SP

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem, de 35 anos, que transportava mais de 1 tonelada de maconha. O flagrante aconteceu em Mirante do Paranapanema, no interior do estado, na segunda-feira (11).

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizavam o Operação Impacto na divisa do estado com o Paraná quando abordaram um veículo para vistoria de rotina na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo.

Durante as buscas, diversos fardos de maconha foram encontrados pelos militares, totalizando 1,1 tonelada do entorpecente. Na caminhonete, também havia quase dez quilos de skunk.

O veículo usado pelo criminoso para o transporte da droga era furtado. De acordo com a PM, o registro indica que o crime aconteceu na capital paulista.

O motorista foi encaminhado à delegacia de Mirante do Paranapanema, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, localização/apreensão de veículo e receptação.