Polícia Rodoviária apreende mais de 1 mil celulares em fundo falso de ônibus no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 1,1 mil celulares sem nota fiscal que eram transportados por um ônibus de viagem. A apreensão aconteceu nesta quarta-feira (28), durante Operação Impacto, na Rodovia Assis Chateaubriand, em Pirapozinho, região de Presidente Prudente.

Os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) abordaram o ônibus, com placas de São João do Ivaí, Paraná, que seguia sentido capital paulista sem passageiros.

Durante a abordagem, o motorista aparentou nervosismo e se mostrou confuso quando perguntado sobre o itinerário, o que gerou certa desconfiança na equipe, que decidiu fazer uma vistoria detalhada.

Na estrutura interna do ônibus, os policiais encontraram um fundo falso que escondia os telefones celulares. O material foi apreendido e a ocorrência apresentada na Polícia Federal de Presidente Prudente.