Polícia recupera carga de leite condensado roubada e prende suspeitos na zona sul

Na manhã desta sexta-feira (14), policiais militares do 27º BPM/M, com o apoio do Águia, recuperaram uma carga de leite condensado da marca Italac, avaliada em aproximadamente R$ 12 mil, que havia sido roubada na Avenida Dona Belmira Marin, na zona sul de São Paulo.

A operação teve início após a sala de operações do 27º BPM/M receber uma denúncia sobre o transbordo da carga roubada em uma área no bairro Grajaú.

No local, um terreno de pasto, os suspeitos fugiram ao perceber a aproximação das viaturas, correndo em direção a um barracão e se escondendo na mata. Durante a perseguição, os policiais identificaram que dois dos indivíduos estavam armados.

A ação foi interrompida momentaneamente quando os criminosos entraram na represa da região, impossibilitando o acompanhamento imediato. No entanto, as equipes seguiram pela Rua Engenheiro Guaracy Torres e conseguiram interceptar os suspeitos na Rua Fábio Constantini. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas suas roupas estavam molhadas, e ambos confessaram o roubo.

Ao retornar ao ponto inicial da ocorrência, a polícia encontrou um veículo Chevrolet Corsa com as portas abertas e o motor ligado. Após consulta, constatou-se que o carro já havia sido utilizado em outros roubos de carga.

A carga roubada, o veículo e o caminhão foram preservados no local até a chegada da perícia da Polícia Técnico-Científica. Outros produtos, possivelmente provenientes de crimes anteriores, também foram localizados.

Os suspeitos foram conduzidos ao 101º Distrito Policial. A carga e o veículo foram restituídos à vítima, e os autores do crime permaneceram à disposição da Justiça.