Polícia realiza segunda fase da Operação Lobo Mau em 20 estados

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público Federal realizaram a segunda fase da Operação Lobo Mau, que mira em uma organização criminosa que produzia e distribuía imagens de abuso sexual infantil.

Operação ocorreu em 20 estados e no DF e contou com o apoio de forças dos EUA. Para esta fase da operação, foram expedidos 94 mandados de busca e apreensão, e um mandado de prisão. Este foi emitido para um suspeito que responde por produção, armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantil.

Suspeitos encontravam vítimas em jogos virtuais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o grupo contatava as crianças em chats de jogos de videogame e em redes sociais, e as manipulava para enviar fotos e vídeos nus, que eram mais tarde divulgados e comercializados.

Equipamentos apreendidos passarão por perícia. Nas buscas, foram encontrados vários dispositivos eletrônicos usados pelos suspeitos. A polícia espera encontrar outros suspeitos a partir deles.

SSP explica nome da Operação Lobo Mau. “Faz referência ao criminoso predador sexual que se esconde atrás de uma fachada de normalidade para se aproximar da vítima, ganhar a confiança dela e depois atacá-la, situação potencializada enormemente no ambiente virtual”, publicaram.

A Embaixada dos Estados Unidos e a agência Homeland Security Investigations também participaram das investigações. A reportagem questionou a SSP o motivo disso, mas não teve retorno.