Polícia realiza 5ª fase de operação que mira lavagem de dinheiro para o crime organizado

A Polícia Civil realiza nesta sexta-feira (23) a 5ª fase da Operação Downtown, que investiga a participação de empresas nacionais e internacionais na lavagem de dinheiro para o crime organizado.

A investigação é realizada pela 4ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

São cumpridos 31 mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Guarulhos, na Grande São Paulo, no Guarujá, no litoral paulista e em Londrina (PR) e no Rio Grande do Sul (RS).

Até o momento, foram apreendidos documentos, dinheiro em dólar, euro e lira, celulares, computadores e uma moto de luxo. Além disso, foram realizados bloqueios de contas e ativos financeiros das empresas investigadas.