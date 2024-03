Polícia prende ‘vendedor’ de munições para facção criminosa em Santos

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (25) um suspeito de ser o “vendedor” de munições para integrantes de uma facção criminosa. O homem foi detido no bairro Pantanal, em Santos, durante um cumprimento de mandado de prisão.

De acordo com as investigações da 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), o suspeito já era monitorado pelos policiais por envolvimento com organizações criminosas, fornecendo munições para integrantes de facções.

Além disso, ele possui ligação com as principais lideranças do tráfico de drogas na Baixada Santista, atuando na região do Pantanal, Saboó, Morro do Tetéo, dentre outras comunidades que integram a rede de tráfico local. Um dos contatos mais frequentes dele foi preso no domingo (24), pela Polícia Militar, por envolvimento no ataque a policiais miliares e civis na região. Ambos ostentavam fotos juntos nas redes sociais, conforme as investigações.

Durante a prisão, os policiais encontraram na casa dele armas e munições de diversos calibres de uso restrito. O suspeito foi indiciado por associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.