Polícia prende trio em operação contra associação criminosa responsável por fraudes cibernéticas

A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (6), uma operação contra uma organização criminosa responsável por um esquema de fraude cibernética. O grupo criava sites falsos de lojas legítimas usando domínios parecidos e layout profissional para enganar as vítimas. Três suspeitos foram presos na ação que ocorreu nos municípios de São Paulo, Mauá, Praia Grande e Santo André. Os criminosos causaram prejuízo de quase R$ 6 milhões às vítimas.

A operação, nomeada de “Web Scrap”, resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão temporária, 16 de buscas domiciliares e bloqueio de cinco sites. Um homem e duas mulheres foram presos.

De acordo com as investigações, os criminosos criavam páginas falsas na internet simulando empresas legítimas. O intuito era atrair compradores e obter pagamentos sem a entrega dos produtos anunciados. As investigações duraram oito meses.

Segundo a Polícia Civil, os falsos sites ofereciam preços abaixo do mercado por meio de propagandas pagas em redes sociais e motores de busca na internet. Em seguida, era realizado pagamento antecipado e falsa confirmação de compra. Eles exigiam pagamento via PIX, boleto ou transferência bancária, evitando opções seguras como cartão de crédito. Ainda enviavam e-mails ou mensagens confirmando o pedido, inclusive criando códigos de rastreamento falsos para enganar a vítima. Depois da confirmação, os suspeitos desapareciam.

Os cumprimentos dos mandados resultaram na apreensão de equipamentos eletrônicos e documentos de um veículo. Os presos responderão por crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.