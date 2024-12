Polícia prende trio em Copacabana por alugar apartamento para roubos

Na última sexta-feira (20), uma ação policial em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi investigada na prisão de três homens suspeitos de alugarem um apartamento por temporada com a intenção de cometer roubos. O prédio, localizado na Avenida Rainha Elizabeth, foi alvo de denúncias que levaram a polícia militar a ser acionada para uma ocorrência de roubo. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi flagrado tentando escapar de um veículo e foi imediatamente detido. A investigação revelou que o grupo havia locação de imóvel por meio de um site especializado em locação de temporada, circulando pelo condomínio há alguns dias. Em buscas realizadas no local, dois outros homens foram encontrados escondidos na sala de máquinas do edifício e também foram presos. Embora houvesse relatos sobre moradores sendo feitos reféns, essa informação não foi divulgada pelas autoridades, embora uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) tenha sido chamada para o local como precaução. Os agentes recuperaram relacionamentos importantes dos moradores, incluindo joias, relógios, cartões de crédito e dinheiro em espécie. Além disso, foram apreendidas duas réplicas de armas de fogo e uma faca com os detidos. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana), onde as investigações prosseguem. Esse incidente ressalta a importância da segurança em áreas urbanas e a necessidade de cautela ao alugar imóveis temporários. A utilização de plataformas confiáveis e a verificação da idoneidade dos locatários podem ajudar a prevenir situações semelhantes no futuro. As autoridades continuam investigando possíveis conexões do grupo e outros possíveis envolvidos em atividades criminosas.